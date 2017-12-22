Мурманчанин чуть не лишился автомобиля из-за невнимательности

08 Января 2018 года, 10:00

МУРМАНСК/ 8 января/ БИ-ПОРТ - В Центр оперативного управления нарядами отдела вневедомственной охраны Росгвардии Мурманска поступила информация о том, что вечером у местного жителя был похищен автомобиль Ниссан. Потерпевший пояснил, что отлучившись в магазин, ненадолго оставил свой автомобиль заведенным.

Приметы разыскиваемого автомобиля получили все наружные наряды Росгвардии. Через непродолжительное время в районе гаражного кооператива неподалеку от места происшествия данный автомобиль был обнаружен нарядом группы задержания Росгвардии, за рулем находился молодой человек 1991 года рождения.

Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

В настоящее время сотрудниками полиции в отношении ранее неоднократно судимого жителя областного центра возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.