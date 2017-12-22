Блэкаутом в Апатитах воспользовались воры

08 Января 2018 года, 16:10

АПАТИТЫ/ 8 января/ БИ-ПОРТ – Отключением электроэнергии в Апатитах воспользовались злоумышленники – из-за неработающей сигнализации полицейские зафиксировали четыре попытки незаконного проникновения в помещения и краже.

Как сообщили «Би-порту» в пресс-службе областного УМВД, зафиксировано четыре заявления. Две попытки взломать входные двери в магазины окончились неудачей. Был вскрыт магазин со спиртосодержащей продукцией, из которого похищен алкоголь. Ещё одна кража совершена из павильона микрозаймов. Нанесённый ущерб устанавливается.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводятся следственные мероприятия», – сообщили «Би-порту» в Мурманской полиции.

Напомним, накануне вечером в Апатитах произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате чего почти весь город остался без электричества. Авария была устранена к утру 8 января.