За время новогодних каникул в Мурманской области возбуждено 71 уголовное дело

09 Января 2018 года, 14:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Сотрудники полиции подвели итоги оперативной обстановки, складывавшейся на территории Мурманской области в период с 1 по 7 января 2018 года.

Так, в период праздничных выходных в органы внутренних дел региона поступило 3869 заявлений и сообщений о происшествиях, по которым возбуждено 71 уголовное дело, из них раскрыто 37 преступлений.

Из возбужденных уголовных дел: убийств - 1, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - 5, разбоев - 2, грабежей - 2, краж - 31, мошенничеств - 6. Зарегистрировано 4 преступления, которые связанны с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 2 - со сбытом.

За праздничную неделю произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, погибших нет, 7 человек получили травмы различной степени тяжести. За управление автотранспортом в нетрезвом состоянии задержано 79 водителей. Зафиксировано 35 нарушений скоростного режима.