Мурманчанин набросился на собутыльника со штангенциркулем

09 Января 2018 года, 16:19

МУРМАНСК/ 9 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске возбудили уголовное дело на местного жителя, которого обвиняют в причинении вреда здоровью своему знакомому. В дежурную часть поступило сообщение из медучреждения о госпитализации жителя областного центра, 1982 года рождения, с колото-резаной раной теменной области головы и резаной раны с повреждением носа. Врачи квалифицировали травмы, как причинившие легкий вред здоровью.

Полицейские установили, что у него произошел конфликт со знакомым после совместного распития спиртного. В ходе ссоры, в квартире по улице Ломоносова, мужчина схватил штангенциркуль и нанес им несколько ударов потерпевшему в область головы.

Подозреваемый, ранее не судимый 48-летний местный житель, был задержан, изобличен и доставлен в отдел полиции. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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