Двум угонщикам-неудачникам из Североморска грозит срок

09 Января 2018 года, 17:15

СЕВЕРОМОРСК/ 9 января/ БИ-ПОРТ - В Североморске возбуждены уголовные дела в отношении двух несовершеннолетних жителей города, подозреваемых в покушении на угон и угон автомобиля. Об этом «Би-порту» сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

По данным следствия, 2 января 2018 года в ночное время двое несовершеннолетних злоумышленников, с целью осуществления поездки на автомобиле ВАЗ-21099 проникли внутрь него, где путем соединения проводов пытались завести двигатель. Однако завести автомобиль они не смогли.

Постигнув неудачу в угоне вышеуказанного транспортного средства, подростки проникли внутрь салона ВАЗ-21053, где также путем соединения проводов под рулевой колонкой завели двигатель и осуществили движение на автомобиле по улицам Североморска.

В настоящее время в отношении несовершеннолетних избраны меры пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, назначено проведение ряда экспертиз, выполняются следственные действия, направленные на всесторонне и полное расследование, а также установление обстоятельств, способствовавших совершению несовершеннолетними преступления.

Фото: svk.comnordic_hanna