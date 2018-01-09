В Мурманске в ходе погони задержали пьяного водителя

10 Января 2018 года, 11:03

МУРМАНСК/ 10 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске сотрудникам ДПС пришлось пуститься в погоню за пьяным водителем, который пытался скрыться с места ДТП. Инспекторы заметили автомобиль «Мазда» с повреждениями после дорожно-транспортного происшествия. Водитель не выполнил законных требований полицейских об остановке и, увеличив скорость, попытался скрыться.

В ходе непродолжительного преследования нарушитель не справился с управлением и допустил столкновение с придорожным ограждением. У задержанного сотрудниками полиции водителя имелись видимые признаки алкогольного опьянения. От прохождения соответствующего медицинского освидетельствования в присутствии понятых мужчина, 1965 года рождения, отказался.

В результате проверки полицейскими было установлено, что незадолго до задержания злоумышленник допустил столкновение с двумя автомобилями и скрылся с места ДТП.

По фактам в отношении нарушителя были составлены административные протоколы. По решению суда водителя может ожидать наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток, лишение права управлением транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также крупный штраф.