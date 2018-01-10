Мурманчанку будут судить за организацию бизнеса интимных услуг

10 Января 2018 года, 12:10

МУРМАНСК/ 10 января/ БИ-ПОРТ – В суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Мурманска. Женщину обвиняют в организации занятием проституцией. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

По версии следствия, с декабря 2014 года по август 2017 года женщина, 1979 года рождения, организовала на территории города клуб знакомств «Ты не один». Для работы в нём она подыскала девушек, оказывающих интимные услуги.

«С целью привлечения большего числа клиентов и увеличения доходов от незаконной деятельности, обвиняемая разместила в социальной сети объявление с информацией о клубе знакомств с указанием используемого ею номера телефона», - говорится в сообщении прокуратуры.

Обвиняемая единолично принимала заказы на оказание услуг интимного характера, оговаривала необходимое время, место, стоимость услуг, осуществляла доставку женщин к клиентам. Часть денежных средств, полученных за оказание услуг, она оставляла себе.

В августе 2017 года обвиняемая была задержана по результатам проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». В ходе предварительного следствия женщина вину признала.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Мурманска для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.