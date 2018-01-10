Сотрудница мурманского роддома отоварилась на 300 тысяч бюджетных рублей

10 Января 2018 года, 12:15

МУРМАНСК/ 10 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске будут судить начальника отдела материально-технического снабжения ГОБУ «Мурманский родильный дом №3». Женщину обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Как рассказали в областной прокуратуре, обвиняемая оформила от имени учреждения заявку на поставку товаров для нужд родильного дома на общую сумму 296 тысяч рублей. В их числе оказались такие необходимые в хозяйстве медучреждения вещи, как сушилка для белья, контейнер мусорный, Айфон 5S, микроволновая печь, зубная щетка, смартфон, блендер, сумка мужская, мини-мойка, дрель, сумка дорожная, кофемашина, комплект постельного белья и прочие предметы. Заявка была отправлена по электронной почте в адрес ООО «Комус-Петербург».

Затем обвиняемая занесла в бланк доверенности сведения о наличии у нее полномочий на получение материальных ценностей от имени ГОБУЗ, подделала подписи руководителя и главного бухгалтера, и получила упомянутые товары.

«Полученный товар на баланс учреждения она не ставила, похитила и распорядилась им по своему усмотрению, используя в личных целях. В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу.