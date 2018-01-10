Мурманчанин вступился за сестру и получил от неё удар ножом

10 Января 2018 года, 14:50

МУРМАНСК/ 10 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на местную жительницу завели уголовное дело по обвинению в причинении вреда здоровью. 33-летняя северянка нанесла ножевые ранения своему брату. Сообщение о пострадавшем поступило в полицию из медицинского учреждения.

Из квартиры по улице Чумбарова-Лучинского был госпитализирован 31-летний житель областного центра с колото-резаными ранениями бедра и голени левой ноги. Врачи квалифицировали телесные повреждения как причинившие вред здоровью средней степени тяжести. Ранения, с применением ножа в качестве оружия, ему нанесла родная сестра в ходе конфликта после совместного распития спиртного. Мужчина пояснил, что у нее возникла ссора с мужем, и он решил заступиться за сестру. За вмешательство в семейный конфликт женщина схватила нож и начала наносить им удары брату.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Жительница города находится под подпиской о невыезде.