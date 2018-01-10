Пьяная жительница Североморска набросилась на полицейского

10 Января 2018 года, 15:40

СЕВЕРОМОРСК/ 10 января/ БИ-ПОРТ - Жительница города Североморска подозревается в применении насилия в отношении представителя власти. В её отношении было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в вечернее время 29 декабря 2017 года подозреваемой, 1984 года рождения, находящейся в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения на улице Комсомольской в городе Североморске Мурманской области, сотрудником полиции было сделано замечание. Будучи недовольной законными действиями представителя власти, злоумышленница нанесла ему не менее пяти ударов ногой, причинив физическую боль и телесные повреждения.

В настоящий момент проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: polit.ru