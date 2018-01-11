Житель Видеяво поплатился за распространение детской порнографии

11 Января 2018 года, 09:59

ВИДЯЕВО/ 11 января/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области вынесли приговор мужчине, которого обвиняют в распространении детской порнографии. Дело рассматривалась в Кольском районном суде. Об этом «Би-порту» сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Как было установлено, житель Видяево с августа по декабрь 2016 года раздавал через интернет четыре видеофильма порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Указанные видеозаписи содержались в памяти персонального компьютера виновного.

«Подсудимый свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся», - говорится в сообщении прокуратуры.

Суд, согласившись с позицией прокуратуры, признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.