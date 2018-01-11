Жительница Мурманска проткнула сердце своего сожителя

11 Января 2018 года, 11:06

МУРМАНСК/ 11 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске будут судить местную жительницу, которую обвиняют в убийстве своего сожителя. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, женщина находилась с потерпевшим в одной квартире и распивала с ним спиртные напитки. Внезапно между парой произошёл конфликт, в ходе которого женщина взяла нож и нанесла не менее одного удара в область грудной клетки слева. Своими действиями она причинила потерпевшему одиночное проникающее слепое колото-резаное ранение груди слева с повреждением сердечной сорочки и сердца, которое явилось причиной его смерти.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Мурманска.

Фото: ngnovoros.ru