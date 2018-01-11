На угонщика бронетехники в Апатитах завели уголовное дело

11 Января 2018 года, 14:22

АПАТИТЫ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – В Апатитах возбуждено уголовное дело по факту угона бронированного гусеничного тягача. Об этом «Би-порту» сообщили в УМВД по Мурманской области.

Как ранее сообщал «Би-порт», утром 10 января мужчина, 1988 года рождения, проник на территорию автошколы ДОСААФ и угнал многоцелевой бронированный гусеничный тягач. Гусеничный тягач на ночь был припаркован на полигоне школы. Мужчина завел спецтехнику и направился через прилегающую лесополосу в ближайший магазин.

Припарковаться у магазина аккуратно у угонщика не получалось в виду алкогольного опьянения. В результате он наехал на припаркованный рядом автомобиль «Дэу Нексия», а затем врезался в витрину магазина.

«После совершения ДТП и повреждения витрины северянин покинул угнанное транспортное средство через люк и направился в магазин, в отдел бакалеи. Почти сразу мужчина был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Сопротивления при задержании он не оказывал, от прохождения медицинского освидетельствования отказался», - сообщили в полиции.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела: 166 УК РФ (угон) и ст.158 УК РФ (кража).

Фото: ИПКА «Лавина» (Апатиты, Кировск, Хибины)