Пьяница ворвался в квартиру незнакомки и похитил спиртное

11 Января 2018 года, 15:10

ОЛЕНЕГОРСК/ 11 января/ БИ-ПОРТ – На жителя Оленегорска завели уголовное дело по факту разбоя. С заявлением в полицию обратилась 44-летняя местная жительница.

По словам потерпевшей, рано утром в дверь позвонили. Когда она открыла, в квартиру по ул. Гвардейская ворвался незнакомый мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он сильно избил хозяйку и похитил находившееся на кухне спиртное и безалкогольные напитки.

Полицейские, опросив потерпевшую, выяснили, что сумма нанесенного ей ущерба невелика и составила несколько сотен рублей. Но перед совершением хищения злоумышленник нанёс потерпевшей несколько ударов, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, многочисленных ушибов мягких тканей лица и тела. Она вынуждена была обратиться за медицинской помощью.

Оперативными сотрудниками в ходе специальных мероприятий в течение суток был установлен и задержан мончегорец, 1994 года рождения. Неработающий, ранее судимый за мошенничество и нанесение побоев мужчина признался в содеянном. Он пояснил, что хотел продолжить употребление спиртного, выбор квартиры оказался случайным.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ч.3 ст.162 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Фото: VistaNews.ru