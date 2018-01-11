Житель Мурманска набросился на знакомого с буром от перфоратора

11 Января 2018 года, 19:00

МУРМАНСК/ 11 января/ БИ-ПОРТ - В дежурную часть поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации гражданина, 1972 года рождения. Медики квалифицировали телесные повреждения в виде перелома костей носа как повлекшие вред здоровью средней тяжести.

Прибывшие в медучреждение полицейские опросили потерпевшего и выяснили, что он выпивал спиртное в компании знакомых в квартире по улице Радищева. Мужчина пояснил, что травмы ему нанес знакомый, с которым у него произошел конфликт, внезапно начавшийся на почве неприязненных отношений. В результате ссоры злоумышленник нанес потерпевшему удары буром от перфоратора по руке, а затем несколько ударов кулаками и ногами по телу.

В ходе специальных мероприятий участковыми уполномоченными отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску совместно с сотрудниками Росгвардии подозреваемый, 1992 года рождения, был установлен и доставлен в отдел полиции. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также за грабеж и кражу. В содеянном он признался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.