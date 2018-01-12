В Мурманской области пресекли поставку почти двух килограмм наркотиков

12 Января 2018 года, 09:58

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – В суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Преступника задержали в Кандалакшском районе, сообщили в прокуратуре Мурманской области.

По версии предварительного следствия, обвиняемый приобрёл в долг у неизвестного лица в Санкт-Петербурге наркотические средства для последующей перепродажи их на территории Мурманской области. Общий вес наркотиков, содержащих в своем составе метадон, кодеин, морфин, составил не менее 1,98 кг. Однако реализовать свой преступный умысел мужчина не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции при транспортировке в Кандалакшском районе.

В настоящий момент уголовное дело направлено для рассмотрения в Кандалакшский районный суд.