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Главная » Криминал » В Мурманской области пресекли поставку почти двух килограмм наркотиков
 
 
 
 
12 Января 2018 года, 09:58

В Мурманской области пресекли поставку почти двух килограмм наркотиков


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – В суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Преступника задержали в Кандалакшском районе, сообщили в прокуратуре Мурманской области.

По версии предварительного следствия, обвиняемый приобрёл в долг у неизвестного лица в Санкт-Петербурге наркотические средства для последующей перепродажи их на территории Мурманской области. Общий вес наркотиков, содержащих в своем составе метадон, кодеин, морфин, составил не менее 1,98 кг. Однако реализовать свой преступный умысел мужчина не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции при транспортировке в Кандалакшском районе.

В настоящий момент уголовное дело направлено для рассмотрения в Кандалакшский районный суд.

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