Житель Никеля чуть не отделался условным сроком за поножовщину

12 Января 2018 года, 13:02

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Жителя Никеля отправили в колонию строгого режима за совершение покушения на убийство. Мужчина признан виновным в том, что в марте прошлого года после распития спиртных напитков со знакомым нанёс ему не менее пяти ударов в область груди ножом с длиной клинка не менее 18,5 см. Своими действиями он причинил потерпевшему тяжкие телесные повреждения.

Приговором Печенгского районного суда ему было назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Но с таким решением не согласилась прокуратура и направила апелляционное представление об отмене осужденному условного наказания и направлении его в колонию строгого режима.

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Мурманского областного суда от 11 января 2018 года приговор в отношении Вишневского изменен, ему назначено отбывание наказания в виде 4 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.

Фото: V-kurse.ru