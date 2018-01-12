Мурманчанин обокрал магазины на Бредова на сумму более полумиллиона рублей

12 Января 2018 года, 15:10

МУРМАНСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – В полицию обратились два предпринимателя, которые заявили о краже из их магазинов. Обе фирмы располагались на улице Бредова в Мурманске.

Так, по словам одного из них, из магазина были украдены брендовые часы и фирменная одежда на общую сумму 440 тысяч рублей. Следственно-оперативная группа установила, что хищение было совершено путем разбития стеклопакета одного из окон помещения. Второй предприниматель сообщил о хищении товара и денежных средств в принадлежащих ему торговых отделах на сумму 63 тысячи рублей. Проник злоумышленник внутрь ночью, повредив ролставни.

В ходе специальных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в кражах неработающего местного жителя, 1985 года рождения, ранее судимого за кражу и незаконный оборот наркотических средств. Часть похищенного имущества, которое он планировал продать, у него успели изъять. По фактам следователем возбуждено и расследуется уголовное дело. В настоящее время проводится работа по выявлению дополнительных эпизодов краж, к которым может быть причастен злоумышленник.