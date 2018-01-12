Северянин спешил купить внедорожник и лишился почти миллиона рублей

12 Января 2018 года, 16:16

СЕВЕРОМОРСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Житель Североморска лишился крупной суммы денег при попытке приобрести автомобиль. Мужчина, 1968 года рождения, обратился в полицию и рассказал, что на одном из интернет-сайтов нашел объявление о продаже частным лицом автомобиля «Тойота Лэндкрузер Прадо».

Северянин обратился по указанному номеру. Неизвестный абонент убедил потерпевшего перевести денежные средства в сумме 800 тысяч рублей на указанный расчетный счет. Злоумышленник торопил скорее отправить деньги, мотивируя это наличием других желающих купить машину.

После того, как связь с предполагаемым владельцем автомобиля прервалась, потерпевший осознал, что в отношении него совершено мошенничество, и написал заявление в полицию. По факту возбуждено уголовное дело.