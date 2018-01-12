Мурманчанка вспорола живот своему сожителю

13 Января 2018 года, 16:00

МУРМАНСК/ 13 января/ БИ-ПОРТ – Жительницу Мурманска будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Сообщение о госпитализации мужчины 1992 года поступило в полицию из медицинского учреждения. У него были диагностированы телесные повреждения в виде проникающего колото-резаного ранения передней брюшной стенки, с повреждением брюшной артерии.

Сотрудники полиции опросили пострадавшего и установили, что он, находясь в квартире, в которой проживает, распивал спиртные напитки вместе с сожительницей. Внезапно между ними возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого женщина схватила нож и нанесла им удар потерпевшему.

Сотрудники патрульно-постовой службы совместно с сотрудниками уголовного розыска установили подозреваемую, - 31-летнюю неработающую, ранее не судимую мурманчанку, - и доставили в отдел полиции. Женщина призналась в содеянном.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.