Следствие: обнаружение останков пропавшего оленегорца не подтверждает факта его расчленения

13 Января 2018 года, 18:00

ОЛЕНЕГОРСК/ 13 января/ БИ-ПОРТ – Следователи рассказали подробности расследования уголовного дела, возбуждённого по факту безвестного исчезновения жителя Оленегорска Игоря Ершова, 1967 года рождения. Мужчина ушёл из дома вечером 14 октября 2016 года, с тех пор его местонахождение неизвестно. Накануне его брат, Александр Ершов, сообщил об обнаружении останков тела пропавшего и заявил о зверском убийстве. Но следователи придерживаются иной, более осторожной точки зрения.

«Несмотря на обнаружение останков тела, достаточных данных, указывающих на возможное расчленение трупа, не имеется», - сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

В настоящее время следствием отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых умышленное убийство, выполняются следственные действия, направленные на получение любой значимой информации из всех доступных источников: допросы свидетелей, осмотры видеозаписей камер наблюдения и обыски.

И.о. руководителя следственного управления А.А. Ефремов лично контролирует ход расследования уголовного дела. Осуществляется постоянный контакт с близкими родственниками погибшего.