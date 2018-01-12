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Появилось полное видео, как угонщик тягача в Апатитах въезжает в магазин на гусеничной технике
 
 
 
 

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Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Татьяна Анишкевич
Татьяна Анишкевич:

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Рафаэль Кинтана
Рафаэль Кинтана:

Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Следствие: обнаружение останков пропавшего оленегорца не подтверждает факта его расчленения
 
 
 
 
13 Января 2018 года, 18:00

Следствие: обнаружение останков пропавшего оленегорца не подтверждает факта его расчленения


ОЛЕНЕГОРСК/ 13 января/ БИ-ПОРТ – Следователи рассказали подробности расследования уголовного дела, возбуждённого по факту безвестного исчезновения жителя Оленегорска Игоря Ершова, 1967 года рождения. Мужчина ушёл из дома вечером 14 октября 2016 года, с тех пор его местонахождение неизвестно. Накануне его брат, Александр Ершов, сообщил об обнаружении останков тела пропавшего и заявил о зверском убийстве. Но следователи придерживаются иной, более осторожной точки зрения.

«Несмотря на обнаружение останков тела, достаточных данных, указывающих на возможное расчленение трупа, не имеется», - сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

В настоящее время следствием отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых умышленное убийство, выполняются следственные действия, направленные на получение любой значимой информации из всех доступных источников: допросы свидетелей, осмотры видеозаписей камер наблюдения и обыски.

И.о. руководителя следственного управления А.А. Ефремов лично контролирует ход расследования уголовного дела. Осуществляется постоянный контакт с близкими родственниками погибшего.

 

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