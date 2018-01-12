87-летняя жительница областного центра не поверила телефонному мошеннику

14 Января 2018 года, 15:34

МУРМАНСК/ 14 января/ БИ-ПОРТ - В дежурную часть обратилась 87-летняя мурманчанка с заявлением о попытке совершения в отношении нее мошенничества.

Пожилая женщина рассказала полицейским о том, что ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины. Звонивший представился сыном потерпевшей и сообщил заведомо ложные сведения о том, что он совершил преступление, а именно причинил телесные повреждения человеку в ходе драки. Проблему, по словам звонившего «сына», можно было решить, но для этого требовалось передать денежные средства в сумме 40 тысяч рублей.

Бдительная мурманчанка, зная о подобных схемах обмана из средств массовой информации и от сотрудников полиции, не стала продолжать разговор с мошенником и отправилась в отдел полиции.

По факту попытки мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.