Житель Мурманска сломал челюсть родному брату

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Новый год – новые законы Новый год – новые законы
Если очень петушиться… Если очень петушиться…
Петушиная десятка Петушиная десятка
Календарь праздничных и памятных дат на январь 2018 года Календарь праздничных и памятных дат на январь 2018 года
Пройдите тест и узнайте, какой вы путешественник Пройдите тест и узнайте, какой вы путешественник
 
 

Видеоновости16+

Мурманские работодатели начали исполнять решение Конституционного суда по «поляркам»
 
 
 
 

Курсы валют 13.01.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
76,7465
-0,4657
1 USD
Доллар США
56,6019
-0,4444
1 EUR
Евро
68,2562
0,0459
10 NOK
Норвежских крон
70,7480
0,2046
10 SEK
Шведских крон
69,7575
0,3370
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-2°
9.2 м/с
давление 762.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Татьяна Анишкевич
Татьяна Анишкевич:

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Рафаэль Кинтана
Рафаэль Кинтана:

Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

 
 
 
 

Выбор редакции

«Би-порт» сменил адрес
15 Января 2018, 11:50
«Би-порт» сменил адрес
Декабрьские квитанции за капремонт начнут приходить сегодня
15 Января 2018, 11:16
Декабрьские квитанции за капремонт начнут приходить сегодня
Непогода вносит коррективы в движение на трассе «Кола»
15 Января 2018, 10:20
Непогода вносит коррективы в движение на трассе «Кола»
Сильный ветер в Мурманской области сохранится до конца дня
15 Января 2018, 09:26
Сильный ветер в Мурманской области сохранится до конца дня
 
 
 
 

Самое читаемое

МЧС напугало мурманчан СМС о морозах и ураганном ветре
14 Января 2018, 15:19
В Мурманске ожидается усиление ветра
14 Января 2018, 20:15
87-летняя жительница областного центра не поверила телефонному мошеннику
14 Января 2018, 15:34
В Апатитах готовятся к проведению «Бешеной пилы»
14 Января 2018, 13:18
Lactalis отзовет более 12 миллионов банок зараженного детского питания
14 Января 2018, 18:39
Горнолыжник из Мончегорска стал призёром Кубка мира
14 Января 2018, 16:35
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Криминал » Житель Мурманска сломал челюсть родному брату
 
 
 
 
15 Января 2018 года, 11:35

Житель Мурманска сломал челюсть родному брату


МУРМАНСК/ 15 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на местного жителя завели уголовное дело по подозрению в причинении вреда здоровью. Сообщение о пострадавшем, 1981 года рождения, поступило в полицию из медицинского учреждения.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что травму ему нанес родной брат в ходе словесного конфликта после совместного распития спиртного. 40-летний мужчина в содеянном признался. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый был задержан полицейскими совместно с сотрудниками Управления Росгвардии по Мурманской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Фото: plus.google.com

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
В Мурманской области установлены новые стандарты стоимости ЖКУ
2.
Движение в районе Мончегорска восстановлено
3.
Декабрьские квитанции за капремонт начнут приходить сегодня
4.
Марина Ковтун - на 20 месте в рейтинге губернаторов-блогеров
5.
Непогода вносит коррективы в движение на трассе «Кола»
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»