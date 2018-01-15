Житель Мурманска сломал челюсть родному брату

15 Января 2018 года, 11:35

МУРМАНСК/ 15 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на местного жителя завели уголовное дело по подозрению в причинении вреда здоровью. Сообщение о пострадавшем, 1981 года рождения, поступило в полицию из медицинского учреждения.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что травму ему нанес родной брат в ходе словесного конфликта после совместного распития спиртного. 40-летний мужчина в содеянном признался. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый был задержан полицейскими совместно с сотрудниками Управления Росгвардии по Мурманской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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