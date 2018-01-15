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Главная » Криминал » В Мурмашах покалечили подростка за излишнюю болтливость
 
 
 
 
15 Января 2018 года, 17:00

В Мурмашах покалечили подростка за излишнюю болтливость


МУРМАШИ/ 15 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области возбудили уголовное дело на 19-летнего жителя Кильдинстроя, подозреваемого в вымогательстве. В полицию обратились родители 14-летнего пострадавшего – преступник требовал от него три тысячи рублей, а за отказ ударил битой по руке.

Оперативные сотрудники выяснили, что оба молодых человека являются свидетелями кражи, совершенной ранее в Мурманске. Группа подростков похитила из салона сотовой связи несколько мобильных телефонов. Житель района, который подозревается в вымогательстве, посчитал, что потерпевший в рамках расследования уголовного дела рассказал слишком много известной ему информации сотрудникам органов внутренних дел. В этой связи злоумышленник начал писать в социальных сетях своей жертве, угрожая физической расправой, если тот «не рассчитается».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен житель поселка Кильдинстрой, 1999 года рождения. В настоящее время он уже отбывает наказание за ранее совершенное преступление.

По факту дознавателем отдела полиции ОМВД России по Кольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 163 УК РФ »Вымогательство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Фото: Misanec.ru

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