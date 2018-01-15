Шуба ценой в 1,3 млн рублей: мурманчанка попалась на уловку мошенницы

16 Января 2018 года, 11:46

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Жительница Мурманска лишилась крупной суммы денег, поверив мошеннице. Женщина, 1972 года рождения, обратилась в полицию и рассказала, что неустановленное лицо обманным путем завладело принадлежащими ей денежными средствами.

Она разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже шубы за 100 тысяч рублей. Затем ей на мобильный телефон позвонила неизвестная, сказала, что готова приобрести шубу, и предложила деньги за покупку перечислить на счет банковской карты продавца. Обманным путем, узнав реквизиты банковской карты, код доступа и смс-пароль к онлайн-банку потерпевшей, злоумышленница перевела 800 тысяч рублей с ее сберегательной книжки на счет ее банковской карты. Мобильный банк оповестил владелицу банковской карты о зачислении на ее счет данной денежной суммы. О том, что деньги переведены с принадлежащего ей другого счета, потерпевшая не знала.

«Покупательница» позже позвонила женщине и убедила ее, что это она ошибочно перевела на счет ее банковской карты 800 тысяч рублей вместо 100. Мурманчанка, поверив мошеннице, проследовала в ближайший банк и перевела денежные средства в сумме 700 тысяч рублей на указанный злоумышленницей счет.

Подобную махинацию мошеннице удалось провернуть еще три раза и похитить у потерпевшей в общей сумме 1 миллион 325 тысяч рублей. Только спустя некоторое время, проверив свой счет, жительница Мурманска поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».