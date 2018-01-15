Водитель-наркоман из Оленегорска пытался откупиться взяткой

16 Января 2018 года, 12:15

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Оленегорска. Он обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу, сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

По версии следствия, мужчина, 1993 года рождения, был остановлен сотрудником ГИБДД. Как выяснилось, водитель находился в состоянии наркотического опьянения, он был направлен на медицинское освидетельствование.

Понимая, что в результате освидетельствования факт употребления наркотиков будет установлен, злоумышленник решил уйти от ответственности посредством взятки в размере 25 тысяч рублей. При этом, как пояснили в прокуратуре Мурманской области, 300 рублей он оставил в салоне служебного автомобиля, намереваясь в последующем передать остальную сумму.

В настоящий момент достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.