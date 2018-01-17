Курьер из Оленегорска присвоила себе чужие посылки

17 Января 2018 года, 12:00

ОЛЕНЕГОРСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в присвоении чужого имущества. В полицию с заявлением о краже нескольких посылок обратился индивидуальный предприниматель. При очередной транспортировке груза в Оленегорск на автовокзале города пропала партия груза, в которой находилось 9 посылок на общую сумму 43,5 тысяч рублей. Опросив сотрудников вокзала, они установили, что груз был ими выдан в соответствии с накладными.

Полицейские установили, что к хищению может быть причастна ранее судимая жительница города, 1982 года рождения, работавшая в транспортной компании потерпевшего курьером. Именно эта женщина должна была встретить рейс, в котором произошло хищение. Она пояснила, что действовала из корыстных побуждений с целью получения личной материальной выгоды.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.