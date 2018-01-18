Военнослужащий избил, изнасиловал и ограбил жительницу Алакуртти

18 Января 2018 года, 10:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области вынесли приговор военнослужащему войсковой части 34667 Евгению Медведеву. Его признали виновным в незаконном проникновении в жилище, изнасиловании, уничтожении чужого имущества и грабеже. Об этом «Би-порту» сообщили в Военном следственном управлении по Северному флоту.

Как было установлено в ходе следствия, 30 марта 2017 года в селе Алакуртти Медведев вместе с друзьями находился в гостях на квартире у ранее незнакомой ему женщины, где употреблял спиртные напитки. Когда все разошлись, преступник, зная, что хозяйка осталась одна, вернулся в квартиру, избил потерпевшую, а затем изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера.

«Покидая квартиру, военнослужащий похитил мобильный телефон и деньги в сумме 200 рублей, а также разбил мобильный телефон стоимостью более 20 тысяч рублей», - рассказали в ВСУ по СФ.

Мурманским гарнизонным военным судом Медведеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.