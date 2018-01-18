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Главная » Криминал » Житель Мончегорска незаконно проник в чужую квартиру, чтобы пообщаться
 
 
 
 
18 Января 2018 года, 11:13

Житель Мончегорска незаконно проник в чужую квартиру, чтобы пообщаться


МОНЧЕГОРСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – На жителя Мончегорска завели уголовное дело по факту незаконного проникновения в чужое жилище. Случай произошёл в конце декабря 2017 года, сообщили «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области.

По версии следствия, подозреваемый решил пообщаться с жильцами одной из квартир дома на улице Ленинградская набережная. Для этого он незаконно проник в жилище, не имея разрешения от хозяев. Несмотря на то, что жильцы неоднократно просили незваного гостя покинуть квартиру, он продолжал оставаться в ней.

«Своими преступными действиями мужчина существенно нарушил конституционные права и охраняемые законом интересы потерпевших на неприкосновенность жилища», - сообщили в следственном комитете.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

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