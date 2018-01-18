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Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

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Главная » Криминал » Наркоторговцев из Североморска отправили в колонию на девять лет
 
 
 
 
18 Января 2018 года, 12:44

Наркоторговцев из Североморска отправили в колонию на девять лет


СЕВЕРОМОРСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Вступил в законную силу приговор в отношении двух жителей Североморска, которых обвиняли в сбыте наркотиков. В поле зрения оперативников указанные лица попали в мае 2017 года.

Сотрудниками Управлений ФСБ России по Северному флоту и МВД России по Мурманской области в мае-июне 2017 года были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых преступная деятельность мужчин была пресечена. В отношении Ивана Селезнева и Даниила Быстрова были возбуждены уголовные дела. В ходе расследования которых полицейским следователям удалось доказать их причастность к совершению преступлений группой лиц.

Попытка наркоторговцев обжаловать решение в апелляционном порядке оказалась безуспешной – Мурманским областным судом решение оставлено без изменений. В результате, в исправительной колонии строгого режима Ивану Селезневу придется провести 9 лет 6 месяцев, Даниилу Быстрову – 9 лет.

Фото: Reuters

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