Наркоторговцев из Североморска отправили в колонию на девять лет

18 Января 2018 года, 12:44

СЕВЕРОМОРСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Вступил в законную силу приговор в отношении двух жителей Североморска, которых обвиняли в сбыте наркотиков. В поле зрения оперативников указанные лица попали в мае 2017 года.

Сотрудниками Управлений ФСБ России по Северному флоту и МВД России по Мурманской области в мае-июне 2017 года были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых преступная деятельность мужчин была пресечена. В отношении Ивана Селезнева и Даниила Быстрова были возбуждены уголовные дела. В ходе расследования которых полицейским следователям удалось доказать их причастность к совершению преступлений группой лиц.

Попытка наркоторговцев обжаловать решение в апелляционном порядке оказалась безуспешной – Мурманским областным судом решение оставлено без изменений. В результате, в исправительной колонии строгого режима Ивану Селезневу придется провести 9 лет 6 месяцев, Даниилу Быстрову – 9 лет.

Фото: Reuters