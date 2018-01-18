Мурманчанин нарвался на сломанный нос

18 Января 2018 года, 13:20

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске местном жителю причинили телесные повреждения в результате конфликта на лестничной площадке одного из домов. Сообщение о госпитализации мужчины, 1990 года рождения, с черепно-мозговой травмой, переломом носа и раной губы поступило в полицию из медучреждения.

Полицейские выяснили, что телесные повреждения ему нанес ранее неизвестный ему мужчина. Было установлено, что потерпевший находился на лифтовой площадке дома, на которой также находились мужчина и женщина. Потерпевший попытался задеть женщину, на что ее знакомый, решив заступиться, нанес пострадавшему несколько ударов кулаками в область лица.

Участковые уполномоченные отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску установили подозреваемого, жителя Мончегорска, 1987 года рождения, и доставили в отдел полиции.

Мужчина признался в содеянном. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело.