В Мурманске разыскивают бомжа Александра

18 Января 2018 года, 17:20

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Мурманская полиция разыскивает местного жителя, 1964 года рождения, Александра Владимировича Малодушева. Мужчина без определённого места жительства подозревается в нанесении телесных повреждений.

«Разыскиваемый может ночевать в подъездах домов областного центра», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (8152) 40-60-10 (дежурная часть ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску), 40-60-53 (отдел дознания ОП № 3) или 02.