Мурманчанин незаконно пытался попасть в Североморск

19 Января 2018 года, 10:30

СЕВЕРОМОРСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – На КПП Североморска задержали жителя Мурманска, который пытался незаконно попасть на территорию ЗАТО. Мужчина, 1981 года рождения, предъявил контролеру заведомо подложное свидетельство о регистрации по месту пребывания.

Полицейскими документы у мужчины были изъяты и направлены на экспертизу, которая подтвердила, что они являются фальшивыми. Оперативниками установлено, что северянин в июле прошлого года заказал и приобрел поддельные документы через интернет-сайт за денежное вознаграждение. Неоднократно ими пользовался.

Источник изготовления документов в настоящее время устанавливается. По факту использования поддельного свидетельства в отношении северянина возбуждено уголовное дело.