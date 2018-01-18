Жителя Оленегорска задержали при попытке избавиться от орудия преступления

19 Января 2018 года, 12:24

ОЛЕНЕГОРСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске задержали мужчину, который обвиняется в нанесении ножевых ранений двум местным жителям. В Полицию поступило сообщение о драке на улице Парковой.

Подъезжая к месту происшествия, сотрудники патрульно-постовой службы заметили, что один из мужчин пытается выбросить нож. Незамедлительно они задержали подозреваемого, скрыться с места преступления ему не удалось. Личность злоумышленника установили. 35-летний оленегорец ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Потерпевших доставили в медучреждение: мужчина, 1994 года рождения, был госпитализирован с ранением брюшной полости и повреждением селезенки, мужчина, 1983 года рождения, «отделался» порезами шеи и ноги.

Свидетели драки рассказали, что компания распивала спиртные напитки недалеко в баре. Несколько мужчин решили сходить в магазин, где между ними произошел конфликт. В ходе потасовки злоумышленник достал нож и нанес резаные раны двум своим знакомым.

По данным фактам возбуждено уголовное дело.

Фото: VistaNews.ru