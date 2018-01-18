В регионе зафиксированы случаи мошенничества от имени сотрудников налоговых органов

19 Января 2018 года, 13:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – УФНС России по Мурманской области предупреждает о случаях совершения мошеннических действий неустановленными лицами от имени территориальных налоговых органов.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками, иногда руководителями налоговых инспекций, пытаются ввести в заблуждение и завладеть денежными средствами граждан и представителей организаций. Звонки совершаются с различных телефонных номеров. В частности, были зафиксированы звонки с номеров: +7 (968) 658-08-49, +7 (968) 658-08-54. Как правило, мошенники под предлогом проведения выездной налоговой проверки, мероприятий по урегулированию задолженности вымогают деньги.

Региональное ведомство уже направило соответствующие заявления в правоохранительные органы Мурманской области.

УФНС России по Мурманской области призывает северян быть бдительными и не поддаваться на провокации, а также напоминает, что сотрудники налоговых органов региона не обращаются с подобными или иными просьбами коррупционного содержания.

В случае поступления с любого номера информации мошеннического характера, следует незамедлительно сообщить об этом в отдел безопасности Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области по телефонам: +7 (8152) 684-704, 684-555 или по «телефону доверия»: +7 (8152) 684-684 (звонки принимаются анонимно и круглосуточно в режиме автоответчика).