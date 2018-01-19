Два брата зарезали двух человек в Ревде

19 Января 2018 года, 13:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области двум жителям Ревды предъявлено обвинение в совершении двойного убийства. Об этом «Би-порту» сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

«24 декабря 2017 года в квартире одного из домов на улице Умбозерской поселка Ревда были обнаружены тела мужчины, 1977 года рождения, и женщины, 1983 года рождения. На теле потерпевших обнаружены множественные колото-резанные ранения груди, свидетельствующие об умышленном причинении смерти», - сообщили в ведомстве.

Следователям удалось выйти на след подозреваемых в совершении убийства - мужчин, 1976 и 1974 годов рождения, которые являются родными братьями. Они были задержаны 15 и 16 января, и в настоящее время им избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначен комплекс необходимых экспертиз, выясняются мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия.