Девушка напала на полицейского в центре Мурманска

19 Января 2018 года, 15:22

МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – На жительницу Мурманска завели уголовно дело за применение насилия в отношении представителя власти. 25-летняя женщина была задержана в центре города в декабре 2017 года.

В ночное время злоумышленница находилась в нетрезвом виде возле одного из домов на улице Коминтерна. Она нарушала общественный порядок, выражалась нецензурной бранью. На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия девушка не реагировала.

«Будучи недовольной намерениями полицейских доставить ее в отдел полиции, нанесла на менее четырех ударов ногой по ноге и телу правоохранителя, а также укусила его за кисть правой руки, причинив физическую боль и телесные повреждения», - сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

В настоящий момент проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.