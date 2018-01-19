Житель Кандалакши угрожал своей сестре «розочкой»

20 Января 2018 года, 17:35

КАНДАЛАКША/ 20 января/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в угрозах убийством своей сестер. В полицию обратилась потерпевшая 1963 года рождения.

44-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении, устроил скандал в квартире, где он проживает совместно с сестрой и племянницей. Потерпевшая заявила, что мужчина сам затеял ссору. Вскоре конфликт между родственниками перешел в высказывание угроз убийством, при этом злоумышленник замахивался на женщину разбитой бутылкой. На просьбы потерпевшей успокоится брат не реагировал. В создавшейся ситуации поступившие словесные угрозы она восприняла, как реально осуществимые, и обратилась в полицию..

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В содеянном он признался. В отношении злоумышленника дознавателем возбуждено уголовное дело.