Ссора со знакомой закончилась для мурманчанина ножевым ранением

21 Января 2018 года, 13:58

МУРМАНСК/ 21 января/ БИ-ПОРТ – Житель Мурманска получил удар ножом в ходе ссоры со своей знакомой. Сообщение о госпитализации мужчины 1973 года рождения поступило в полицию из медучреждения. Врачи квалифицировали телесные повреждения в виде резаной раны бедра как причинившие легкий вред здоровью.

Полицейские выяснили, что потерпевший распивал спиртные напитки в компании знакомых. Ножевое ранение ему нанесла знакомая, с которой у него внезапно произошел словесный конфликт. В результате ссоры женщина схватила нож и нанесла им удар пострадавшему в область ноги.

Подозреваемая 1981 года рождения была установлена и доставлена в отдел полиции. Ранее неработающая мурманчанка привлекалась к уголовной ответственности за кражу. По данному факту возбуждено уголовное дело.