Пьяный житель Кандалакши избил свою супругу

22 Января 2018 года, 11:50

КАНДАЛАКША/ 22 января/ БИ-ПОРТ – Жительница Кандалакши серьёзно пострадала от рук собственного супруга. Женщину с травмами доставили в медицинское учреждение. Оттуда сообщение о возможном преступлении поступило в правоохранительные органы.

Прибывшим сотрудникам полиции женщина рассказала, что вечером домой вернулся нетрезвый супруг и затеял ссору. В ходе конфликта мужчина причинил своей жене телесные повреждения, которые были расценены медиками, как тяжкий вред здоровью.

Подозреваемый кандалакшанин, 1962 года рождения, был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел полиции. Мужчина сознался в совершении преступления. Объяснить причину агрессивного поведения подозреваемый не смог. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.