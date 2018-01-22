За вымогательство 100 рублей мурманчанину грозит до четырёх лет колонии

22 Января 2018 года, 14:04

МУРМАНСК/ 22 января/ БИ-ПОРТ – Жителю Мурманска грозит срок за вымогательство денежных средств у подростка. В полицию с заявлением о преступлении обратилась мать 17-летнего потерпевшего.

Полицейские установили, что в дневное время на улице к подростку подошёл неизвестный и потребовал денежные средства. Получив отказ, злоумышленник стал угрожать потерпевшему физической расправой.

«Подросток, восприняв угрозы реально, прошел вместе с вымогателем к ближайшему банкомату и обналичил денежные средства в размере 100 рублей, которые отдал злоумышленнику», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Потерпевший смог описать приметы злоумышленника, информация о розыске была передана дежурным нарядам полиции. В итоге был установлен и задержан подозреваемый – 21-летний неработающий местный житель. Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.