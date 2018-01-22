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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

 
 
 
 

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Главная » Криминал » У пенсионера из Апатитов нашли 25 патронов калибра 5,45х39 мм
 
 
 
 
22 Января 2018 года, 16:00

У пенсионера из Апатитов нашли 25 патронов калибра 5,45х39 мм


АПАТИТЫ/ 22 января/ БИ-ПОРТ – В Апатитах возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. В ходе обыска квартиры апатитчанина, 1955 года рождения, было обнаружено и изъято 25 патронов, предназначенных для стрельбы из боевого нарезного огнестрельного оружия. Подозреваемый пояснил, что хранил их для личного пользования.

Экспертом установлено, что изъятые патроны калибра 5,45х39 мм являются штатными боеприпасами, изготовленными промышленным способом и пригодными для стрельбы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Фото: Guns.ru

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