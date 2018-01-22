У пенсионера из Апатитов нашли 25 патронов калибра 5,45х39 мм

22 Января 2018 года, 16:00

АПАТИТЫ/ 22 января/ БИ-ПОРТ – В Апатитах возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. В ходе обыска квартиры апатитчанина, 1955 года рождения, было обнаружено и изъято 25 патронов, предназначенных для стрельбы из боевого нарезного огнестрельного оружия. Подозреваемый пояснил, что хранил их для личного пользования.

Экспертом установлено, что изъятые патроны калибра 5,45х39 мм являются штатными боеприпасами, изготовленными промышленным способом и пригодными для стрельбы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Фото: Guns.ru