Жительница Оленегорска продавала контрафактный алкоголь

22 Января 2018 года, 17:35

ОЛЕНЕГОРСК/ 22 января/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске на местную жительницу завели уголовное дело по факту сбыта небезопасной продукции. По версии следствия, 55-летняя женщина в 2017 году приобрела спиртосодержащую жидкость, не прошедшую обязательную государственную сертификацию и не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Указанную жидкость злоумышленница незаконно сбыла местному жителю для пищевого употребления.

Преступление выявлено при участии сотрудников территориального отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России по Мурманской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.