Мурманчанин получил от жены ковшиком по голове

22 Января 2018 года, 18:20

МУРМАНСК/ 22 января/ БИ-ПОРТ – Житель Мурманска, 1982 года рождения, обратился в полицию с жалобой на свою супругу. Женщина нанесла ему телесные повреждения металлическим ковшом. Врачи квалифицировали травмы как причинившие легкий вред здоровью.

Полицейские выяснили, что у супругов произошел словесный конфликт после совместного распития спиртного. В ходе конфликта женщина схватила ковш и нанесла им не менее семи ударов по голове потерпевшего.

Участковые установили подозреваемую, 1991 года рождения, и доставили в отдел полиции. В содеянном она призналась. Ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.