В Мурманске будут судить мошенницу из Самарской области

23 Января 2018 года, 10:19

МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Самарской области. Женщину обвиняют в мошенничестве. Её преступная деятельность была нацелена на жителей Мурманской области, наибольшее количество пострадавших оказалось в областном центре. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Преступления обвиняемая совершила после освобождения из колонии, где отбывала наказание за незаконный оборот наркотиков. В целях обогащения она решила прибегнуть к дистанционному мошенничеству, о методах которого узнала в местах лишения свободы. Женщина на протяжении 2017 года осуществляла рассылку сообщений на случайно выбранные номера абонентов в Мурманской области со следующим текстом: «900: с вашей карты произошло списание 13900 Инф+ «абонентский номер».

Введённые в заблуждение жители Заполярья перезванивали по указанному номеру. Женщина представлялась работником банка и поясняла, что якобы для сохранения необоснованно списанных с их банковских счетов денежных средств необходимо произвести некоторые действия при помощи банкомата. Под чутким руководством мошенницы северяне переводили свои денежные средства на счета абонентских номеров, которые находились в пользовании обвиняемой.

Всего от преступных действий мошенницы пострадали 13 жителей Мурманской области, из которых лишь двое потерпевших не лишились своих денежных средств. Суммарный размер ущерба составил более 200 тысяч рублей.

В настоящий момент уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, в ноябре 2017 года вынесли приговор жителю Новосибирской области, который дистанционно обманывал пожилых жительниц Мурманской области. От его действий пострадали семь человек, которые лишились 613 тысяч рублей.

Фото: Mir24.tv