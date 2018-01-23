Браконьера отправили в колонию в Мурманской области

23 Января 2018 года, 11:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области вынесли приговор мужчине, которого обвиняли в незаконном вылове сёмги. Преступление было совершено летом 2017 года.

Как было установлено, вечером 7 июля мужчина без соответствующего разрешения с помощью рыболовной сети и резиновой лодки выловил из вод Кольского залива несколько экземпляров сёмги. Кольский залив с конца апреля и по конец октября является миграционным путем к местам нереста лосося атлантического.

Действия обвиняемого квалифицированы по пункту «в» части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело расследовал отдел дознания и административной практики Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

«Преступление совершено обвиняемым через непродолжительное время после освобождения из мест лишения свободы», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Решением суда ему назначено наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.