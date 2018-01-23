Мурманчанин воспользовался топором в ссоре с соседом

23 Января 2018 года, 13:16

МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в причинении лёгкого вреда здоровью своему соседу. Сообщение о пострадавшем поступило в полицию из медицинского учреждения.

Полицейские установили, что потерпевший распивал со своим соседом спиртные напитки. Некоторое время спустя между мужчинами внезапно возник словесный конфликт.

«В результате ссоры сосед схватил топор и нанес им несколько ударов в область грудной клетки пострадавшего», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Подозреваемый, житель Мурманска, 1958 года рождения, был установлен и доставлен в отдел полиции. Ранее он был судим за убийство, а также за причинение тяжкого вреда здоровью, побои и угрозы убийством.

По данному факту возбуждено уголовное дело.