Уголовное дело о заминированном автомобиле в Оленегорске до сих пор не раскрыто

23 Января 2018 года, 13:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Уголовное дело о покушении на убийство жителя Оленегорска до сих пор остаётся не раскрытым. Об этом журналистам сообщил начальник УМВД по Мурманской области Игорь Баталов.

Напомним, в 2016 году автомобиль северянина попытались заминировать с помощью гранаты. Однако устройство не сработало из-за обрыва проводов. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«К сожалению, по нему пока просвета нет. Но по такой категории преступлений для нас нет срока давности, поэтому мы всегда отрабатываем лиц, которые попадают в поле нашего зрения, на причастность», - сказал Игорь Баталов.