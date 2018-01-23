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Главная » Криминал » Мурманские полицейские ловят мошенников по всей России
 
 
 
 
23 Января 2018 года, 14:05

Мурманские полицейские ловят мошенников по всей России


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Количество мошенничеств на территории Мурманской области в 2017 году сократилось на 12% до 1446 случаев. Из них около 200 – это преступления, по которым ущерб не был нанесён благодаря бдительности граждан, но уголовные дела всё равно были возбуждены. Об этом сегодня журналистам рассказал начальник УМВД по Мурманской области Игорь Баталов.

«Где мы отработали: Самарская, Курганская, Челябинская, Ульяновская, Вологодская области, Москва – но мы не везде ещё людей приняли. В Самарской, Курганской и Челябинской областях установлены, задержаны и этапированы в Мурманск семь человек, причастных к совершению более 70 мошенничеств. Направление уголовных дел в суд запланировано в I квартале 2018 года», - рассказал Баталов.

По его словам в 2017 году значимым достижением в борьбе с дистанционными мошенничествами стала разработка информационно-поисковой системы «Дистанционные мошенничества». Авторы разработки – сотрудники УМВД по Мурманской области – в прошлом году получили за неё премию МВД России.

«Сейчас наша программа интегрируется в другие регионы – мы работаем с 42 субъектами в полном режиме, с 24 – в тестовом. Благодаря этому в базу вбито уже более 30 тысяч преступлений», - рассказал Баталов.

Система позволяет вбивать различные реквизиты и данные, а при совпадении объединяет их в одно преступление и приближает тем самым раскрытие дела. На сегодняшний день выявлено 4314 межрегиональных совпадений и 1469 совпадений по уголовным делам, зарегистрированным в Мурманской области.

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