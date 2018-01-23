Жителя Североморска будут судить за экстремистский ролик в интернете

23 Января 2018 года, 16:15

СЕВЕРОМОРСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – В Североморске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении преступлений экстремистского характера. 27-летнего жителя флотской столицы будут судить за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

По версии следствия в ноябре 2014 года обвиняемый разместил в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, содержащую призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к определенной группе лиц.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: newsru.com